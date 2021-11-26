СБУ на кордоні з Білоруссю знайшла схованку з іноземними гвинтівками та тепловізором

Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки України звітує, що виявила прихований арсенал вогнепальної зброї з тепловізорами поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Про це йдеться в пресрелізі СБУ в п’ятницю, 26 листопада.

“Засоби ураження виявлено на території двох приватних мисливських баз, які розташовані поблизу кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь”, – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцями розташування об’єктів та адресами проживання представників їх адміністрації правоохоронці вилучили:

ручний кулемет Калашникова калібру 7,62 мм,

4 гвинтівки іноземного виробництва з оптичним прицілом, пристроєм для безшумної стрільби і тепловізором,

пістолет Макарова,

револьвер,

майже 400 набоїв різного калібру,

димову шашку.

“Крім того виявлено понад 400 одиниць спеціальних відмичок для прихованого проникнення до житлових приміщень. Виявлені засоби ураження та інші предмети направлено на експертизу”, – додали в СБ.

У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Правоохоронці встановлюють всі обставини протиправної діяльності для притягнення до відповідальності винних осіб.

Читайте також:

Представниця Денісової раптово перевірила умови розташування ДПСУ на кордоні з Білоруссю: як обстановка. ФОТО