Представниця Денісової раптово перевірила умови розташування ДПСУ на кордоні з Білоруссю: як обстановка. ФОТО

Фото: Людмила Денісова/ФБ

Представниця Уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової в північних областях Вікторія Пєхова перевірила умови розташування прикордонників, залучених до охорони державного кордону на територіях, прилеглих до державного кордону України з Республікою Білорусь, зокрема в Чернігівській області.

Про це в четвер, 25 листопада, повідомила у ФБ сама Денісова.

Зазначається, що прикордонники розміщені у приміщенні школи, актовій та спортивній залах, які опалюються, температура в них на день відвідування становила +25°С. Приміщення оснащені у достатній кількості вогнегасниками та засобами пожежогасіння, дровами.

На території табору є польова кухня та їдальня. Запас харчування – достатній, зокрема хліба завезено на 15 діб, прикордонники забезпечені бутильованою питною водою.

На території табору є медичний пункт, в якому працюють лікар-хірург та 2 фельдшери. Кількість медичних препаратів достатня. Усі залучені прикордонники пройшли повний курс вакцинації.

Територія табору облаштована санітарно-гігієнічним приміщенням та лазнею.

“Незважаючи на вечірній час раптової перевірки, на території табору відбувалися заходи відповідно до розпорядку дня, готувалась вечеря та забезпечувалась охорона території. В умовах тимчасової дислокації, прикордонниками організовано проведення навчання з тактичної та фізичної підготовки. Навчання відбувається в приміщенні їдальні після прийому їжі. Мій представник поспілкувалася з прикордонниками. Вони налаштовані позитивно та готові до виконання завдань з охорони державного кордону”, – повідомила Денісова.

Вона наголосила, що досягнуто домовленості про проведення навчання про діяльність інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

“Питання дотримання прав військовослужбовців Держприкордонслужби України, залучених до охорони Державного кордону та громадського порядку, залишається на моєму контролі”, – наголосила Денісова.

Фоторепортаж з ФБ Денісової:

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