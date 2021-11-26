Нацакадемію сухопутних військ відвідав командир ротації тренувальної місії Unifier

Фото: пресслужба Національної академії

Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, розташовану у Львові, відвідала делегація Збройних сил Канади на чолі з командиром ротації тренувальної місії Unifier підполковником Люком-Фредеріком Жільбером та головним сержантом цієї місії головним ворент-офіцером Робертом Бобом Надо.

Про це інформує АрміяInform у п’ятницю, 26 листопада.

Під час зустрічі начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук разом із керівним складом видового навчального закладу обговорили з іноземними партнерами досягнення у співробітництві, а також можливості з нарощування зусиль у цьому напрямку.

Зокрема, мова йшла про збільшення формату участі військовослужбовців ЗС Канади в підготовці військових фахівців Національною академією сухопутних військ.

“Без сумніву, така співпраця провідного видового вишу Сухопутних військ Збройних Сил України та досвідченого персоналу тренувальної місії ЗС Канади в Україні Unifier була, є і залишатиметься надзвичайно корисною як для Національної академії, так і для всього Українського війська загалом. Укотре висловлюю щирі слова вдячності нашим канадським друзям та партнерам за єднання, підтримку, співпрацю!” – зазначив начальник Національної академії сухопутних військ.

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