На Тернопільщині виявили братську могилу бійців УПА. ФОТО

Зеленський призначив двох суддів КСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Грищук та Олександра Петришина на посади суддів Конституційного Суду України. Як передає “Новинарня“, відповідні укази №№ 596/2021 та 597/2021 розміщені на сайті президента....