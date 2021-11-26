На Тернопільщині виявили братську могилу бійців УПА. ФОТО

У селі Лідихів Кременецького району виявили братську могилу з останками десятьох бійців Української Повстанської Армії з Тернопільської, Львівської та Рівненської областей. Зараз триває їх ексгумація.
Про це інформує Суспільне.
Останки бійців УПА знайшли у братській могилі на глибині півметра. Усі скелети належать чоловікам.
Про це розповіла антропологиня Меморіально-пошукового центру “Доля” Ольга Мінейко.
Зазначається, що наймолодшому приблизно 15-17 років, найстаршому – 35. Усі воїни були високого зросту.
“Стан збереження цих кісток незадовільний. Це пов’язано із тим, що самі останки загиблих воїнів ховали за деякий час після смерті. Їх після бою збирали за два-три тижні, ховали вже в зимовий період, крім того сама могильна яма досить невелика.
Очевидно, що рештки були просто присипані землею, що призвело до значного руйнування кісткового матеріалу, проте в деяких чоловіків є добре збережені зуби, що зробить можливим аналіз ДНК”, – розповіла антропологиня.
Науковці вважають, що вояків поховали мешканці села, говорить археолог Ярослав Онищук. Адже тіла поклали акуратно. Бійці були одягненими, збереглися їхні особисті речі.
“Тут є ґудзики від кітелю німецького солдата Вермахту. Є ґудзики від штанів, бачимо ґудзики від білизни, це означає, що ці люди були одягнені в основному в одяг німецького зразка. Але попри це, ми знаходимо ще ґудзики і залишки одягу радянського зразка.
Це свідчить про те, що це не була якась формація, тобто німці чи солдати Червоної армії, а це відповідає тій історії, що це воїни УПА, які одягалися у все трофейне. У все, що потрапляло під руку”, – зазнає Онищук.
Окрім залишків форми, видно також шматки теплого в’язаного одягу, скло від ліхтарика, гребінець і обручки.
Директор Меморіально-пошукового центру “Доля” Святослав Шеремета додає, що бій, у якому загинули воїни УПА, відбувся восени 1944 року.
“Тут через поле в урочищі перебували три сотні УПА і війська НКВД провели спецоперацію для того, щоб або вбити, або взяти в полон воїнів УПА.
Бій був доволі жорсткий, були великі сили як УПА, так і були стягнуті великі сили військ НКВД. Притягнули військову техніку, три танки, за певними свідченнями, брали участь у тому бою. Нам відомо, що тут у тому бої загинули 28 воїнів, які представляють три області України і три райони різних областей України”, – зазначив Шеремета.
Він наголосив, що на території села Лідихів є ще дві братські могили, однак їх наразі не знайшли.
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