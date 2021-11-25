У Харкові випустили операторів БПЛА, які успішно завершили навчання в Туреччині

Фото: пресслужба КПС ЗСУ

У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба відбувся випуск лейтенантів льотного факультету, які успішно завершили курс навчання в Туреччині і готові до виконання завдань в українському небі.

Урочистості відбулися 19 листопада.

Зазначається, що чверть сотні випускників здобули освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”, двоє – отримали диплом з відзнакою, ще двоє – мають бойовий досвід в операції Об’єднаних сил.

Випускників привітав командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

“Ви розпочинаєте офіцерську службу в оновлених Збройних силах України. Керівництво, науково-педагогічний склад університету, ваші командири підготували вас як патріотів, військових фахівців із високим рівнем професіоналізму”, – цитує Олещука його пресслужба.

Після першої офіцерської відпустки молоді офіцери поповнять ряди безпілотної авіації Повітряних сил ЗС України.

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