Сьогодні військові ЗСУ отримають грошові виплати і “бойові”, – МОУ

Виплати грошового забезпечення військовослужбовцям протягом сьогоднішнього дня кошти будуть перераховані до військ.
Про це в четвер, 25 листопада, повідомили в пресслужбі МОУ.
Так, міністр оборони Олексій Резніков висловив слова вдячності Міністерству фінансів України за оперативне та конструктивне опрацювання процедурних питань, що зробило можливим вчасні та ритмічні виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, а також винагороди за участь у складі сил та засобів, які здійснюють відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
“Для мене це важливий приклад, коли органи влади діють спільно в інтересах національної безпеки і оборони, в інтересах наших захисників і захисниць. Вдячний колегам з Мінфіну за їхню роботу. Зокрема, дуже важливо, щоб наші воїни вчасно та в повному обсязі отримували «бойові». Це не тільки елемент соціального захисту та стимулювання, це демонстрація поваги”, – цитує Резнікова його пресслужба.
Читайте також:
У МОУ пояснили, коли військові ЗСУ отримають одноразові обов’язкові виплати
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!