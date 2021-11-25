Сьогодні військові ЗСУ отримають грошові виплати і “бойові”, – МОУ

Фото: пресцентр МОУ

Виплати грошового забезпечення військовослужбовцям протягом сьогоднішнього дня кошти будуть перераховані до військ.

Про це в четвер, 25 листопада, повідомили в пресслужбі МОУ.

Так, міністр оборони Олексій Резніков висловив слова вдячності Міністерству фінансів України за оперативне та конструктивне опрацювання процедурних питань, що зробило можливим вчасні та ритмічні виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, а також винагороди за участь у складі сил та засобів, які здійснюють відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

“Для мене це важливий приклад, коли органи влади діють спільно в інтересах національної безпеки і оборони, в інтересах наших захисників і захисниць. Вдячний колегам з Мінфіну за їхню роботу. Зокрема, дуже важливо, щоб наші воїни вчасно та в повному обсязі отримували «бойові». Це не тільки елемент соціального захисту та стимулювання, це демонстрація поваги”, – цитує Резнікова його пресслужба.

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