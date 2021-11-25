Район проведення ООС відвідала делегація Латвії

До району проведення операції Об’єднаних сил завітала делегація Латвійської республіки на чолі з аташе із питань оборони при Посольстві Латвійської Республіки в Україні полковником Александром Голмановсом.
Про це в четвер, 25 листопада, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.
Іноземні високопосадовці відвідали один із підрозділів, особовий склад якого зараз виконує бойові завдання на сході України. Делегацію ознайомили з поточною безпековою ситуацією в районі ООС.
Елмарс Плявінш, який є старшим експертом з міжнародних та військово-релігійних питань збройних сил Латвійської Республіки поділився власним досвідом соціально-моральної адаптації військовослужбовців та душпастирської роботи у своїй країні.
“Ми завжди шукаємо інші шляхи та напрямки, де ми можемо підтримати Україну та поділитися власним досвідом”, – зазначив полковник Александр Голмановс.
На завершення зустрічі іноземні посадові подякували військовим за теплу зустріч та пообіцяли що й надалі відвідуватимуть район проведення ООС.
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