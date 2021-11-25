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НБУ вводить в обіг пам’ятну монету із зображенням Гарнізонного храму Львова

25/11/2021 15:00

Із 1 грудня Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету “Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла”. Вона присвячена храму Львова, побудованому на початку XVII століття.

Про це інформує пресслужба Нацбанку.

Монету номіналом 5 гривень виготовили з нейзильберу, її маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм, а тираж – 35 тисяч штук. Гурт монети – рифлений.

На аверсі монети розмістили малий Державний Герб України, під яким напис Україна; фрагмент інтер’єру центрального нефу, унизу на дзеркальному тлі номінал монети і рік карбування – 5/гривень/2021; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (унизу праворуч).

На реверсі монети зображено фасад будівлі храму, угорі ліворуч від якого лев та напис Львів (під левом); написи: Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (півколом ліворуч).

На початку грудня виповнюється років років віднови діяльності Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла у Львові.

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