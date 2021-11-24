У Львові військові хірурги врятували чоловіка, в якого раптово зупинилося серце. ВІДЕО

У Львові військові хірурги врятували життя чоловікові, в якого під час консультації раптово зупинилося серце.
Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.
“Це трапилось просто в кабінеті. Пацієнт надійшов до нас з дуже серйозними серцевими захворюваннями. І під час огляду в нього раптово зупинилось серце. Як пізніше ми з’ясували, це була фібриляція шлуночків. І, по суті, це клінічна смерть людини”, – розповів начальник відділення серцево-судинної хірургії підполковник медичної служби В’ячеслав Зінченко.
Лікар невідкладно вжив заходів із реанімації пацієнта. Далі – рішення негайно оперувати, адже життя людини під загрозою.
Вже під час операції виявилося, що, крім усіх виявлених під час попередніх оглядів захворювань і патологій, у хворого ще й так звана порцелянова аорта.
“Це хвороба, при якій проведення маніпуляцій на самій аорті дуже ускладнене для хірурга. І через це технічне виконання операції дуже важке”, – наголосив підполковник медслужби Зінченко.
Відео: Тарас Грень
Боротьба за пацієнта тривала понад три години – військові кардіохірурги повернули до життя хворого.
“Наразі пацієнт перебуває в доброму стані, вже виконує певні вправи з відновлення й загалом демонструє хорошу тенденцію. Гарний результат у такому складному випадку став можливий завдяки кваліфікованій роботі висококласних медиків, які служать і працюють у нашому ВМКЦ”, – сказав В’ячеслав Зінченко.
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