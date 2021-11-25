“Енергоатом” відправив першу партію ядерного палива до Централізованого сховища

Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” передала першу партію радіоактивних відходів із Рівненської АЕС на Централізоване сховище ядерних відходів.
Про це йдеться у повідомленні держкомпанії у четвер, 25 листопада
Зокрема, 30 контейнерів із солебітумним компаундом відправили для постійного зберігання та поховання на комплекс “Вектор”.
“Початок передачі РАВ на державне сховище – результат численних організаційних та технічних заходів”, – зазначили в Енергоатомі.
Також у держкомпанії додали, що на черзі – підготовка передачі експлуатаційних радіоактивних відходів, які накопичуються на Южноукраїнській, Хмельницькій та Запорізькій АЕС.
Комплекс “Вектор” призначений для зберігання та поховання відходів, що надходять з усіх атомних електростанцій Енергоатому, Чорнобильської АЕС та її зони відчуження, а також інших промислових та наукових підприємств та організацій.
У лютому цього року, нагадаємо, “Енергоатом” остаточно відмовився вивозити до РФ відпрацьоване ядерне паливо.
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