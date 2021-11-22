“Енергоатом” підписав угоду з Westinghouse про будівництво енергоблоків для Хмельницької АЕС

Фото: пресслужба "Егергоатому"

Державна компанія “Енергоатом” і американська електротехнічна компанія Westinghouse домовилися про будівництво двох нових атомних енергоблоків.

Відповідну угоду сторони підписали в понеділок, 22 листопада, на конференції “Атомні можливості для розвитку країни” в Києві, передає “Радіо Свобода”.

Угода передбачає будівництво двох нових атомних енергоблоків на майданчику Хмельницької атомної електростанції.

Документ підписали очільник компанії Петро Котін та генеральний директор Westinghouse Патрік Фрагман.

Котін озвучив плани з розвитку атомної енергії: “До 24 гігават атомних потужностей до 2040 року”.

Фрагман водночас зазначив, що його компанія постачає “приблизно половину палива” для українських атомних електростанцій.

“Україна має велику кількість викликів у енергетиці та поступово має вивести з експлуатації реактори російського типу й побудувати нові станції. Ми можемо допомогти розвивати безвуглецеві технології та підтримувати високі стандарти ядерної безпеки”, – сказав директор Westinghouse.

У вересні, під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона, український “Енергоатом” і американська Westinghouse Electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоку на Хмельницькій АЕС, який Україна будує вже дев’ять років.

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