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УкрТКГ закликала Росію підтримати звернення до МКЧХ для доступу до місця смерті в Макіївці українця Макарця

24/11/2021 21:17

Українська делегація в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу закликала Росію підтримати ініціативу про звернення ТКГ до Міжнародного Комітету Червоного Хреста для забезпечення невідкладного доступу і проведення розслідування всіх обставин смерті українця Руслана Макарця в тимчасово окупованій Макіївці, звільнення якого Україна вимагала протягом тривалого часу.

Про це йшлося під час засідання ТКГ у середу, 24 листопада.

Як повідомлялося, Макарець був затриманий на непідконтрольній Україні території Донецької області навесні 2019 року на КПП в Горлівці. Пізніше його засудили до 13 років позбавлення волі за законодавством т.зв. ДНР, зокрема, за статтями “зрада батьківщині” і “шпигунство на користь українських спецслужб” і відправили відбувати термін в колонію в Макіївці.

Україна вимагала його звільнення.

12 листопада поточного року стало відомо про смерть Макарця.

“Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, відкриття КПВВ, суворого дотримання режиму припинення вогню і виконання рішень Паризького саміту Нормандського формату 2019 року”, – наголосили в УкрТКГ.

Наступне засідання заплановане на 8 грудня.

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