Перша в історії Швеції жінка-прем’єр подала у відставку через кілька годин після призначення

Магдалена Андерссон. Фото: Jessica Gow / TT

Всього через кілька годин після обрання прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон подала у відставку, причиною став розвал коаліційного уряду після голосування за бюджет.

Про це повідомляє в середу, 24 листопада, шведське видання The Local.

“Існує конституційна практика, згідно з якою коаліційний уряд має піти у відставку, коли одна партія йде у відставку”, – сказав журналістам соціал-демократка Андерссон.

“Я не хочу очолювати уряд, легітимність якого буде поставлена під сумнів”, – додала вона.

Андерссон сказала, що сподівається, що незабаром буде знову обраною на посаду як глава уряду меншості, до складу якого входять лише соціал-демократи.

Після того, як Центристська партія відмовилася від підтримки бюджету Андерссон, її бюджет не мав достатньо голосів для ухвалення в парламенті. Натомість законодавці зі 154 голосами проти 143 прийняли альтернативний бюджет, представлений опозиційними партіями.

Досі Андерссон обіймала посаду міністра фінансів. Для її затвердження соціал-демократи домовилися про підтримку з Лівою партією в обмін на рішення щодо підвищення пенсій.

Соціал-демократична партія Швеції обрала Магдалену Андерссон своєю главою після того, як прем’єр-міністр Стефан Льовен подав у відставку з посади. Він очолював уряд меншості разом із “зеленими” з 2014 року.

Читайте також:

Уряд Швеції вперше очолила жінка