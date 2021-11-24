Перша в історії Швеції жінка-прем’єр подала у відставку через кілька годин після призначення

Всього через кілька годин після обрання прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон подала у відставку, причиною став розвал коаліційного уряду після голосування за бюджет.
Про це повідомляє в середу, 24 листопада, шведське видання The Local.
“Існує конституційна практика, згідно з якою коаліційний уряд має піти у відставку, коли одна партія йде у відставку”, – сказав журналістам соціал-демократка Андерссон.
“Я не хочу очолювати уряд, легітимність якого буде поставлена під сумнів”, – додала вона.
Андерссон сказала, що сподівається, що незабаром буде знову обраною на посаду як глава уряду меншості, до складу якого входять лише соціал-демократи.
Після того, як Центристська партія відмовилася від підтримки бюджету Андерссон, її бюджет не мав достатньо голосів для ухвалення в парламенті. Натомість законодавці зі 154 голосами проти 143 прийняли альтернативний бюджет, представлений опозиційними партіями.
Досі Андерссон обіймала посаду міністра фінансів. Для її затвердження соціал-демократи домовилися про підтримку з Лівою партією в обмін на рішення щодо підвищення пенсій.
Соціал-демократична партія Швеції обрала Магдалену Андерссон своєю главою після того, як прем’єр-міністр Стефан Льовен подав у відставку з посади. Він очолював уряд меншості разом із “зеленими” з 2014 року.
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