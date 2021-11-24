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Уряд Швеції вперше очолила жінка

24/11/2021 15:13

Прем’єр-міністром Швеції стала лідерка соціал-демократичної партії Магдалена Андерссон. Вона – перша жінка на цій посаді за весь час її існування.

Як інформує видання SVT, рішення про затвердження Андерссон у середу, 24 листопада, ухвалив шведський парламент – Риксдаг.

Згідно зі шведською системою парламентаризму, кандидату в прем’єр-міністри для затвердження потрібно переконати більшість членів Риксдагу не голосувати проти своєї кандидатури.

Зрештою соціал-демократка отримала посаду 117 голосами “за”. При цьому 57 депутатів утрималися, проти голосували 174, відсутній – 1. Оскільки в парламенті Швеції 349 депутатів, то долю Андерссон визначив єдиний голос.

Оглядачі відзначають, що жінка очолила уряд Швеції через сто років після того, як у країні ввели загальне виборче право.

“Я готова очолити уряд, який робить те, що потрібно, – сказала 54-річна Магдалена Андерсон на пресконференції після голосування. – Мене обрали першою жінкою – прем’єр-міністром Швеції, і я знаю, що це означає для дівчат у нашій країні”.

Досі Андерссон обіймала посаду міністра фінансів. Для її затвердження соціал-демократи домовилися про підтримку з Лівою партією в обмін на рішення щодо підвищення пенсій.

Соціал-демократична партія Швеції обрала Магдалену Андерссон своєю главою після того, як прем’єр-міністр Стефан Льовен подав у відставку з посади. Він очолював уряд меншості разом із “зеленими” з 2014 року.

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