На фронті – чотири порушення “режиму тиші” за добу, український воїн отримав поранення

Упродовж минулої доби, 23 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранено українського військового.
Про це йдеться в ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.
У напрямку Зайцевого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Верхньоторецького російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У бік Шумів ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Широкиного противник застосовував міномети калібру 120 мм.
“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний“, – йдеться в повідомленні.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7:00 середи, 24 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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