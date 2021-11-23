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Україна отримає ще 50 млн доз вакцини Pfizer

23/11/2021 20:41

Україна подовжила контракт із фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини проти COVID-19.

Щорічно компанія постачатиме Україні по 25 мільйонів доз вакцини “Комірнаті”.

Як передає Deutsche Welle, про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу у вівторок, 23 листопада.

“МОЗ продовжив контракт із компанією Pfizer на постачання вакцин від COVID-19 на 2022-2023 роки, з чіткими термінами постачання вакцин”, – зазначив очільник відомства.

За його словами, вакцину використовуватимуть для проведення додаткових щеплень при відповідних рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунізації.

Міністр наголосив, що Україна відстає від європейських країн за темпами вакцинації та намагається надолужити це на тлі сплеску інфікування.

“Україна наближається до мети, поставленої Всесвітньою організацією охорони здоров’я, – вакцинувати 40 відсотків дорослого населення до кінця 2021 року”, – сказав Ляшко.

За його словами, повністю імунізовані вже десять мільйонів громадян України.

Однак міністр нагадав, що “кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19”, й закликав українців вакцинуватися якомога скоріше.

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