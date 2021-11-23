Україна отримає ще 50 млн доз вакцини Pfizer

Україна подовжила контракт із фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини проти COVID-19.
Щорічно компанія постачатиме Україні по 25 мільйонів доз вакцини “Комірнаті”.
Як передає Deutsche Welle, про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу у вівторок, 23 листопада.
“МОЗ продовжив контракт із компанією Pfizer на постачання вакцин від COVID-19 на 2022-2023 роки, з чіткими термінами постачання вакцин”, – зазначив очільник відомства.
За його словами, вакцину використовуватимуть для проведення додаткових щеплень при відповідних рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунізації.
Міністр наголосив, що Україна відстає від європейських країн за темпами вакцинації та намагається надолужити це на тлі сплеску інфікування.
“Україна наближається до мети, поставленої Всесвітньою організацією охорони здоров’я, – вакцинувати 40 відсотків дорослого населення до кінця 2021 року”, – сказав Ляшко.
За його словами, повністю імунізовані вже десять мільйонів громадян України.
Однак міністр нагадав, що “кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19”, й закликав українців вакцинуватися якомога скоріше.
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