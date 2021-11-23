У Сербії – вибух на фабриці з виробництва ракет, є загиблі. ВІДЕО

Під сербською столицею стався вибух на фабриці Edepro, яка виготовляє ракети для боротьби із градовими хмарами. Щонайменше двоє людей загинули.
Про це у вівторок, 23 листопада, інформує “Європейська правда” із посиланням на сайт В92.
Сильний вибух прогримів у Белграді, в районі Бубань-Потоку пообіді. Над околицями поширився густий дим.
За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули двоє людей. Ще одну шукають, 15 – поранені.
У МВС повідомили, що на місці перебувають наряди сектора надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що вибух стався на фабриці Edepro від загоряння ракетного палива.
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