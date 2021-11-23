У Сербії – вибух на фабриці з виробництва ракет, є загиблі. ВІДЕО

Фото: Mitar Mitrovic/RAS SRBIJA

Під сербською столицею стався вибух на фабриці Edepro, яка виготовляє ракети для боротьби із градовими хмарами. Щонайменше двоє людей загинули.

Про це у вівторок, 23 листопада, інформує “Європейська правда” із посиланням на сайт В92.

Сильний вибух прогримів у Белграді, в районі Бубань-Потоку пообіді. Над околицями поширився густий дим.

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули двоє людей. Ще одну шукають, 15 – поранені.

У МВС повідомили, що на місці перебувають наряди сектора надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вибух стався на фабриці Edepro від загоряння ракетного палива.

Читайте також:

У Сербії – потужний вибух на заводі боєприпасів, де нещодавно була пожежа. ВІДЕО