СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3353136 +12729
Летальні випадки:
82318 +720
Одужали:
2796597 +23107
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15595737 (+38099). Оновлено: 08:30 23.11.2021
Home / Світ / Європа / У Сербії – вибух на фабриці з виробництва ракет, є загиблі. ВІДЕО

У Сербії – вибух на фабриці з виробництва ракет, є загиблі. ВІДЕО

23/11/2021 17:13

Під сербською столицею стався вибух на фабриці Edepro, яка виготовляє ракети для боротьби із градовими хмарами. Щонайменше двоє людей загинули.

Про це у вівторок, 23 листопада, інформує “Європейська правда” із посиланням на сайт В92.

Сильний вибух прогримів у Белграді, в районі Бубань-Потоку пообіді. Над околицями поширився густий дим.

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули двоє людей. Ще одну шукають, 15 – поранені.

У МВС повідомили, що на місці перебувають наряди сектора надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вибух стався на фабриці Edepro від загоряння ракетного палива.

Читайте також:
У Сербії – потужний вибух на заводі боєприпасів, де нещодавно була пожежа. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 142
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд Києва й області

Служба безпеки України запобігла масштабній схемі щодо незаконного заволодіння гідротехнічними спорудами і земельними ділянками державної та комунальної форми власності у столиці та Київській області. Про це у вівторок, 23...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse