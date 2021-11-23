СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3353136 +12729
Летальні випадки:
82318 +720
Одужали:
2796597 +23107
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15595737 (+38099). Оновлено: 08:30 23.11.2021
Home / Україна / Межа закону / У Харкові за перевищення швидкості зупинили Porsche “слуги народу” Куницького, який їхав на правоохоронний комітет з питань безпеки руху

У Харкові за перевищення швидкості зупинили Porsche “слуги народу” Куницького, який їхав на правоохоронний комітет з питань безпеки руху

23/11/2021 12:09

Вранці 22 листопада в Харкові зупинили авто Porsche Panamera, яким їздить народний депутат Олександр Куницький (фракція “Слуга народу”).

Про це пише “Суспільне” з посиланням на джерело у правоохоронних органах та речника Управління патрульної поліції Харківщини Дмитра Гайдука.

Гайдук не підтвердив і не спростував, чи був за кермом Куницький, але зазначив, що у Харкові дійсно зупиняли автомобіль Porsche, оскільки “було порушення вимог дорожнього знаку”, “порушення рядності”. За інформацією Гайдука, постанову на водія поки не складали, на місці він просив відкласти розгляд до вечора, оскільки поспішав. Ввечері до управління патрульної поліції прийшов адвокат водія і попросив відкласти розгляд.

Водночас, депутат Харківської обласної ради від “Європейської солідарності” Анатолій Козловський опублікував у Facebook відео з Управління патрульної поліції. На записі патрульний поліцейський, який складав матеріали, говорить, що “було зупинено автомобіль Porsche Panamera під керуванням громадянина Куницького Олександра Олеговича. Він підозрюється в скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 122 КУпАП (перевищення обмежень швидкості, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху – Н.)“.

Зазначається, що правопорушення було скоєне на Сумській, 2.

Козловський додав, що Куницький “поспішав на виїзний комітет ВРУ з правоохоронної діяльності, де розглядались питання безпеки дорожнього руху в м. Харкові”.

“У Харкові сьогодні популярний жарт, що, якщо в місто увійдуть російські війська, їх зіб’ють на першому ж перехресті… “Слугу народу” нардепа Куницького в центрі Харкова, прямо на Сумській, зупинили патрульні за порушення купи правил дорожнього руху, включно з перевищенням швидкості. Але найбільший прикол у тому, що, як повідомляють медіа, Куницький “поспішав на виїзний комітет ВРУ з правоохоронної діяльності, де розглядались питання безпеки дорожнього руху в м. Харкові”. Пороблено”, – іронізує з цього приводу Тарас Шамайда.

Читайте також:
Терехов просить поліцейських з інших міст працювати в Харкові, бо місцеві патрульні знають авто, які “не можна зупиняти”, – нардепка

Унікальних переглядів: 260
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Гендиректором “Заводу імені Малишева” став Олег Винник

Харківське Державне підприємство “Завод імені В.О. Малишева” отримало нового генерального директора, ним став Олег Винник.  Так, керівник Харківської ОДА Олександр Скакун 19 листопада провів нараду з представниками керівництва державного...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse