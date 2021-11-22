Терехов просить поліцейських з інших міст працювати в Харкові, бо місцеві патрульні знають авто, які “не можна зупиняти”, – нардепка

Під час засідання правоохоронного комітету в Раді, фото з ФБ Олександри Устінової

Міський голова Харкова Ігор Терехов пропонує залучати в Харків працювати патрульних з інших міст України, оскільки поліцейські Харкова вже “знають номери, які не можна зупиняти”.

Про це йшлося в понеділок, 22 листопада, під час засідання правоохоронного комітету в Харкові.

“Питання до голови патрульної поліції Олексія Білошицького та міністра Дениса Монастирського, а можна якось оприлюднити номери недоторканних?”, – пише на ФБ народна депутатка Олександра Устінова.

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