Терехов просить поліцейських з інших міст працювати в Харкові, бо місцеві патрульні знають авто, які “не можна зупиняти”, – нардепка

Міський голова Харкова Ігор Терехов пропонує залучати в Харків працювати патрульних з інших міст України, оскільки поліцейські Харкова вже “знають номери, які не можна зупиняти”.
Про це йшлося в понеділок, 22 листопада, під час засідання правоохоронного комітету в Харкові.
“Питання до голови патрульної поліції Олексія Білошицького та міністра Дениса Монастирського, а можна якось оприлюднити номери недоторканних?”, – пише на ФБ народна депутатка Олександра Устінова.
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