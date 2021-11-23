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У Болгарії в ДТП згоріли 45 людей. Українців серед них не було

23/11/2021 13:40

Громадян України немає серед постраждалих унаслідок аварії за участю автобуса біля Софії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у вівторок, 23 листопада.

“За інформацією болгарських правоохоронців, українських громадян немає серед постраждалих в аварії автобуса на заході Болгарії”, – написав Ніколенко на своїй сторінці у Twitter.

Раніше болгарські ЗМІ повідомили, що вночі на автомагістралі “Стума” в ДТП потрапив туристичний автобус.Відомо, що автобус з македонськими номерами в’їхав через прикордонний пункт пропуску “Капітан-Андреєво” на болгарсько-турецькому кордоні невдовзі після 21:00. Він прямував зі Стамбула в Скоп’є.
Аварія сталася на автомагістралі близько 03:00 за місцевим часом поблизу села Боснек на південний захід від столиці Софії.
Щонайменше 45 людей загинули внаслідок ДТП. За деякими даними, загинули 46 людей. В автобусі їхало 52 особи. Серед загиблих – 12 неповнолітніх. Тіла загиблих згоріли до невпізнання, тому ідентифікувати їх буде складно. З кожного тіла буде взято зразок ДНК.

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