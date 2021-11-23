Росія стала на шлях Сталіна, – міністр оборони Литви про ліквідацію центру “Меморіал”

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Фото: Delfi

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав ліквідацію російської історико-просвітницької та правозахисної організації “Меморіал” свідченням того, що Російська Федерація іде шляхом диктатора Йосипа Сталіна.

Про це у вівторок, 23 листопада, інформує сайт Delfi.

“Це організація, яка здійснила виняткову роботу в політиці пам’яті в Росії, у поясненні злочинів сталінізму та комунізму загалом. Її напрацювання величезні. Архіви, які дуже важливі для самих росіян, є величезними. Ліквідація такої організації показує, що Росія вже стоїть на тому шляху, яким ішов Сталін. І не інакше”, – сказав Анушаускас.

Нагадаємо, 25 листопада Верховний суд РФ має розглянути звернення генпрокуратури про ліквідацію організації “Меморіал” за нібито “систематичні порушення” закону про “іноземних агентів”.

Організація займається вивченням і збереженням пам’яті про політичні репресії в СРСР у ХХ ст.

“Меморіал” включили до списку “іноземних агентів” у жовтні 2016 року. До грудня 2019 року на нього наклали штрафів на загальну суму 3 млн рублів.

Відповідно до закону, громадські організації – “іноземні агенти” повинні вказувати свій статус у всіх матеріалах або повідомленнях, які вони розповсюджують через ЗМІ або інтернет.

Штраф для посадової особи за відсутність маркування “іноагенту” і за відмову так реєструватися може становити від 100 тисяч до 300 тисяч рублів, для організації – від 300 тисяч до пів мільйона рублів. За повторне порушення штраф для юрособи може становити до 1 млн рублів.

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