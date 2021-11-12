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У Росії генпрокуратура вимагає ліквідувати правозахисний центр “Меморіал”

12/11/2021 18:46

Генпрокуратура Російської Федерації подала позов Верховного суду РФ про ліквідацію правозахисного центру “Меморіал”.

Про це в четвер, 11 листопада, поінформував сайт “Меморіалу”.

У прокуратурі стверджують, що правозахисники порушують закон про “іноземних агентів” та не ставлять на своїх матеріалах відповідну позначку.

“Це політичне рішення про знищення товариства “Меморіал” – організації, яка займається історією політичних репресій та захистом прав людини”, – йдеться у заяві правління центру.

Верховний суд РФ розгляне це питання 25 листопада 2021 року.

“Меморіал” включили до списку “іноземних агентів” у жовтні 2016 року. До грудня 2019 року на нього наклали штрафів на загальну суму 3 млн рублів.

Відповідно до закону, громадські організації – “іноземні агенти” повинні вказувати свій статус у всіх матеріалах або повідомленнях, які вони розповсюджують через ЗМІ або інтернет.

Штраф для посадової особи за відсутність маркування “іноагенту” і за відмову так реєструватися може становити від 100 тисяч до 300 тисяч рублів, для організації – від 300 тисяч до пів мільйона рублів. За повторне порушення штраф для юрособи може становити до 1 млн рублів.

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