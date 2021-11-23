СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3353136 +12729
Летальні випадки:
82318 +720
Одужали:
2796597 +23107
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15595737 (+38099). Оновлено: 08:30 23.11.2021
Home / Світ / Помер одіозний експрезидент Південної Кореї Чон Ду Хван

Помер одіозний експрезидент Південної Кореї Чон Ду Хван

23/11/2021 16:32

На 92-му році життя помер колишній президент Південної Кореї Чон Ду Хван. Він тривалий час боровся з онкологічним захворюванням.

Про це інформує “Радіо Свобода” у вівторок, 23 листопада.

Чон Ду Хван прийшов до влади внаслідок військового перевороту і був єдиним кандидатом на президентських виборах 1980 року.

У 1996 році засуджений до страти за розгін протестів, що призвів до загибелі сотень людей. Однак саме за нього в країні почалися демократичні реформи.

Чон – кадровий військовий, учасник війни у В’єтнамі. У 1979 році, невдовзі після вбивства президента Пак Чон Хі, до якого він був наближений, Чон очолив військовий переворот і керував країною до 1988 року.

У 1980 році армія придушила протести в Кванджу, де загинуло щонайменше 200 людей, 1800 були поранені.

За Чона Південна Корея переживала економічний бум, країна називалася одним із чотирьох “азійських тигрів”, провела Азійські ігри та отримала право на проведення Олімпіади.

Наприкінці 80-х диктатор підготував демократичні реформи, перші вільні вибори в країні виграв його друг і соратник Ро Де У.

Його ж стали публічно критикувати за порушення законів, і на два роки політик отримав притулок у монастирі буддиста. Але був засуджений за корупцію, заколот і вбивство з метою державної зради та засуджений до страти.

Пізніше вирок замінили на довічне ув’язнення та штраф у близько 1,3 мільярда доларів. У 1997 році Чон Ду Хвана помилували. Свій штраф він так і не сплатив.

Читайте також:
Південнокорейський телеканал вибачився за зображення Чорнобиля під час представлення України на відкритті Олімпіади

Унікальних переглядів: 17
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Херсонщині імовірний замовник убивства Каті Гандзюк допомагає житлом родині організатора розправи

Один з імовірних замовників вбивства громадської діячки Катерини Гандзюк Євген Рищук допомагає родині одного з організаторів вбивства – Олексія Левіна. Про це повідомила група “Хто замовив Катю Гандзюк?” у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse