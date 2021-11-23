МВФ схвалив надання Україні $700 млн траншу

Ілюстративне фото

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду в понеділок, 22 листопада, ухвалила рішення про надання Україні траншу в розмірі 699 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті МВФ у понеділок, 22 листопада.

У спецагентстві ООН зазначили, що економічна програма України, яку підтримує МВФ, “спрямована на те, щоб допомогти владі подолати наслідки шоку, викликаного COVID-19, підтримати відновлення економіки та просунутися вперед у проведенні важливих структурних реформ для зниження основних факторів уразливості”.

“Вдячний раді директорів МВФ за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми stand-by, яке передбачає виділення траншу обсягом близько $700 млн”, – написав президент України Володимир Зеленський у своєму мікроблозі у Twitter.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також привітав рішення МВФ, вказавши, що кошти “будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19”.

Зауважимо, що Рада МВФ також схвалила продовження програми Stand-by до кінця червня 2022 року.

Що передбачає програма МВФ

18-місячна програма stand-by, затверджена в червні 2020 року, передбачає виділення для України близько п’яти мільярдів доларів. Перший транш фінансування у обсязі 2,1 мільярда доларів був наданий одразу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми. Розміри другого і третього траншу – по 700 мільйонів доларів, третього – 560 мільйонів доларів, четвертого – 980 мільйонів доларів.

Однак обумовлений графік було порушено, а фінансування призупинено через невиконання Україною низки зобов’язань. У червні-липні Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ. Крім Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), йдеться також про закони про поліпшення корпоративного управління в банківській сфері (№4367), правки до закону “Про гарантування вкладів” (№4546), а також про ухвалені в першому читанні законопроєкти про приєднання “Ощадбанку” до Фонду гарантування вкладів фізосіб і про вдосконалення корпоративного управління.

Читайте також:

МВФ розгляне другий транш stand-by для України 22 листопада