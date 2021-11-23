Гендиректором “Заводу імені Малишева” став Олег Винник

Олег Винник

Харківське Державне підприємство “Завод імені В.О. Малишева” отримало нового генерального директора, ним став Олег Винник.

Так, керівник Харківської ОДА Олександр Скакун 19 листопада провів нараду з представниками керівництва державного концерну “Укроборонпром” та державної компанії “Укрспецекспорт”, повідомила пресслужба обладміністрації.

Під час заходу було представлено нового гендиректора заводу ім. Малишева. Ним став Олег Винник.

“Він є досвідченим промисловцем, хоч і не працював раніше в «оборонці». Проте має повне розуміння організації виробничих процесів. Щиро сподіваюсь, що з усіма завданнями, які зараз є перед заводом, він впорається”, – написав Олександр Скакун.

“Олег Винник є промисловцем із багаторічним досвідом, він керував зокрема ПАТ “Дніпроважмаш”, був головою правління ЗАТ “Горлівський авторемонтний завод” та ПрАТ “Запорізький електровозоремонтний завод”, повідомили в Харківській ОДА.

Під час наради обговорили ситуацію на ДП “Завод ім. Малишева”, стан виконання контрактів та завантаження підприємства.

“Перед новим керівником заводу стоїть низка першочергових завдань. У пріоритеті – своєчасне виконання всіх взятих підприємством виробничих зобов’язань. Зокрема – контракту з Пакистаном. Звісно, що для цього надважливим є питання збереження колективу, забезпечення конкурентних заробітних плат та їх своєчасної виплати”, – зазначив керівник Харківської ОДА.

Також, Олександр Скакун звернувся до керівництва ДК «Укроборонпром» з питанням щодо необхідності забезпечити підвищення зарплат на заводі ім. Малишева.

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