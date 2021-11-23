Британія надасть £1,7 млрд кредиту для розвитку ВМС України

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Міністерство закордонних справ Великої Британії оприлюднило рамкову угоду між Сполученим королівством та урядом України про офіційне кредитування та підтримку військово-морського флоту нашої держави.

Про це інформує пресслужба уряду Великої Британії.

Британсько-українська угода передбачає фінансування в розмірі 1,7 млрд фунтів для закупівлі та обслуговування двох протимінних кораблів, спільного виробництва восьми ракетних кораблів та фрегата.

Також запланована поставка і модернізація озброєння для наявних суден і консультаційно-технічна підтримка будівництва військово-морської інфраструктури.

Згідно з Меморандумом від 7 жовтня 2020 року, програму будівництва та модернізації кораблів ВМС України очолить британська компанія Babcock International Group.

Теж долучатимуться MBDA, Thales і Royal Haskoning DHV. Усі компанії тісно співпрацюватимуть з українською промисловістю.

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