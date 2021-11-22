Україна змінить стратегію облаштування кордонів

У відповідь на міграційну кризу в Мінінфраструктури утворять відповідний департамент, який займатиметься цивільною інфраструктурою на кордоні.
Про це в понеділок, 22 листопада, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Ми змінюємо стратегію облаштування наших кордонів. У Мінінфраструктури буде утворений відповідний департамент, який займатиметься цивільною інфраструктурою на кордоні, щоб ми нарешті навели лад на пунктах пропуску. Це також реалізовуватиметься в межах програми “Велике будівництво”, — заявив прем’єр-міністр.
Кабінет Міністрів минулого тижня виділив 21 млн грн для укріплення українського кордону з Республікою Білорусь. За словами Шмигаля, ця сума необхідна для початку укріплення тих ділянок, де існує ймовірність проходження мігрантів, що нині перебувають на білорусько-польському кордоні.
“21 млн грн — початкова сума, яка використовуватиметься на будівництво спеціальних укріплювальних споруд, а також на збільшення кількості прикордонних військ на відповідних ділянках кордону України. Кошти до цієї суми будуть додаватися в міру потреби”, — цитує прем’єра його пресслужба.
Денис Шмигаль також додав, що в Україні діє програма з розбудови державного кордону.
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