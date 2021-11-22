Україна змінить стратегію облаштування кордонів

Ілюстративне фото: пресслужба ДПСУ

У відповідь на міграційну кризу в Мінінфраструктури утворять відповідний департамент, який займатиметься цивільною інфраструктурою на кордоні.

Про це в понеділок, 22 листопада, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ми змінюємо стратегію облаштування наших кордонів. У Мінінфраструктури буде утворений відповідний департамент, який займатиметься цивільною інфраструктурою на кордоні, щоб ми нарешті навели лад на пунктах пропуску. Це також реалізовуватиметься в межах програми “Велике будівництво”, — заявив прем’єр-міністр.

Кабінет Міністрів минулого тижня виділив 21 млн грн для укріплення українського кордону з Республікою Білорусь. За словами Шмигаля, ця сума необхідна для початку укріплення тих ділянок, де існує ймовірність проходження мігрантів, що нині перебувають на білорусько-польському кордоні.

“21 млн грн — початкова сума, яка використовуватиметься на будівництво спеціальних укріплювальних споруд, а також на збільшення кількості прикордонних військ на відповідних ділянках кордону України. Кошти до цієї суми будуть додаватися в міру потреби”, — цитує прем’єра його пресслужба.

Денис Шмигаль також додав, що в Україні діє програма з розбудови державного кордону.

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