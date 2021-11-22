У конкурсі на кращий екіпаж БпАК перемогли курсанти Житомирського військового інституту

Команда майбутніх офіцерів радіоелектронної розвідки перемогла у конкурсі на кращий екіпаж безпілотного авіаційного комплексу ЗС України.
Про це у понеділок, 22 листопада, інформує пресцентр ГУР МОУ.
Відомо, що участь у конкурсі на кращий екіпаж безпілотного авіаційного комплексу ЗС України брали команди:
Учасники змагань виконували завдання з ведення повітряної розвідки вдень та вночі, точності й швидкості виходу на об’єкт розвідки, польотів під впливом засобів РЕБ, коригування вогню артилерії.
“Такі змагання дають розвиток безпілотній авіаційній справі, яка нині має надзвичайно важливе значення для Збройних Сил України. І мені дуже приємно від перемоги наших курсантів, адже це означає, що ми на правильному шляху, готуючи справжніх професіоналів для нашого війська”, – наголосив начальник військового інституту генерал-майор Олександр Левченко.
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