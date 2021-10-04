Вінницькі резервісти перемогли в конкурсі на найкращий стрілецький взвод Сухопутних військ ЗСУ

Фото: АрміяInform

Резервісти бригади територіальної оборони Вінниччини вибороли перше місце в конкурсі на найкращий стрілецький взвод Сухопутних військ Збройних сил України.

Про це в понеділок, 4 жовтня, повідомляє АрміяInform.

Командир частини підполковник Юрій Парадюк запевнив, що чудовий результат — очікуваний, адже до змагань готувались не один місяць. Мовляв, у професіоналізмі підлеглих ніколи не сумнівався.

“Схожі конкурси потребують насамперед злагодженості роботи в межах підрозділу. Та завдяки регулярним тренуванням у нас із цим проблем немає. Як би наші воїни не втомлювались на заняттях, вони хочуть ще більше стріляти і тренуватись. Кажуть: треба ж постійно вдосконалюватись! Тож, окрім планових заходів, стрілецьких днів, вони ще й зустрічаються “неформально”. Часто самостійно збираються і випробовують себе у скелелазінні та інших активностях. Нещодавно вдалось організувати стрибки з парашутами на безоплатній основі. Усе це позитивно впливає як на фізичну силу та витривалість, так і на відчуття командного духу”, – розповів підполковник Парадюк.

Комбриг зауважує, що більш ніж половина воїнів, які брали участь у змаганнях, є учасниками бойових дій.

Ймовірно, саме тому серед них майже не зустрінеш скептиків, і кожен добре розуміє, наскільки важливою є підготовка територіальної оборони.

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