У День ДШВ міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ відвідали район проведення ООС і привітали десантників. ФОТО

У День Десантно-штурмових військ Збройних сил України міністр оборони Олексій Резніков разом із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним відвідали район проведення операції Об’єднаних сил.

Вони привітали з професійним святом воїнів-десантників зі складу ООС, інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Очільник МОУ зачитав привітання від імені президента Володимира Зеленського.

Також Олексій Резніков та Валерій Залужний особисто від себе та всього українського народу привітали і подякували десантникам та десантницям ДШВ за сумлінне виконання військового обов’язку, за їх відвагу, героїзм і самопожертву.

“Бути воїном-десантником нелегко, адже саме на ваші плечі війна покладає важкий тягар відповідальності за оперативне реагування на різкі зміни воєнно-стратегічної обстановки та виконання найскладніших завдань. Саме ви одними з перших відбиваєте ворожі дії, рішуче реагуєте на небезпеку, руйнуючи будь-які загарбницькі плани агресора. У часи доленосних випробувань для нашої держави військовослужбовці цього славетного роду військ на практиці довели високу підготовленість, навченість та професіоналізм. І сьогодні, у день професійного свята, українські десантники продовжують упевнено і стійко боронити нашу державу, даючи гідну відсіч російському агресору на Сході України”, – зазначив Резніков.

Військовослужбовців зі складу Десантно-штурмових військ міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ нагородили державними та відомчими відзнаками і нагородами, цінними подарунками.

Зокрема, в рамках нагородження, одному із підрозділів ДШВ було вручено сертифікат на озброєння та військову техніку.

Урочистий захід завершився складанням Клятви десантника та врученням почесного знаку “Кваліфікаційна відзнака ДШВ ЗС України”.

Підсумовуючи поїзду до району проведення ООС, міністр оборони підкреслив, що як техніка, так і люди, які перебувають на передовій, є у повній готовності до виконання завдань за призначенням.

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