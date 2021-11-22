СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3340407 +7464
Летальні випадки:
81598 +326
Одужали:
2773490 +10540
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15557638 (+15526). Оновлено: 08:25 22.11.2021
Home / Війна / У День ДШВ міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ відвідали район проведення ООС і привітали десантників. ФОТО

У День ДШВ міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ відвідали район проведення ООС і привітали десантників. ФОТО

22/11/2021 10:36

У День Десантно-штурмових військ Збройних сил України міністр оборони Олексій Резніков разом із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним відвідали район проведення операції Об’єднаних сил.

Вони привітали з професійним святом воїнів-десантників зі складу ООС, інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Очільник МОУ зачитав привітання від імені президента Володимира Зеленського.

Також Олексій Резніков та Валерій Залужний особисто від себе та всього українського народу привітали і подякували десантникам та десантницям ДШВ за сумлінне виконання військового обов’язку, за їх відвагу, героїзм і самопожертву.

ДШВ ООС Резніков Залужний 1 ДШВ ООС Резніков Залужний 2 ДШВ ООС Резніков Залужний 4 ДШВ ООС Резніков Залужний 5 ДШВ ООС Резніков Залужний 6 ДШВ ООС Резніков Залужний 7 ДШВ ООС Резніков Залужний 8 ДШВ ООС Резніков Залужний 9 ДШВ ООС Резніков Залужний 10 ДШВ ООС Резніков Залужний 11 ДШВ ООС Резніков Залужний 12 ДШВ ООС Резніков Залужний 13 ДШВ ООС Резніков Залужний 14 ДШВ ООС Резніков Залужний 15 ДШВ ООС Резніков Залужний 16 ДШВ ООС Резніков Залужний 18
<
>

“Бути воїном-десантником нелегко, адже саме на ваші плечі війна покладає важкий тягар відповідальності за оперативне реагування на різкі зміни воєнно-стратегічної обстановки та виконання найскладніших завдань. Саме ви одними з перших відбиваєте ворожі дії, рішуче реагуєте на небезпеку, руйнуючи будь-які загарбницькі плани агресора. У часи доленосних випробувань для нашої держави військовослужбовці цього славетного роду військ на практиці довели високу підготовленість, навченість та професіоналізм. І сьогодні, у день професійного свята, українські десантники продовжують упевнено і стійко боронити нашу державу, даючи гідну відсіч російському агресору на Сході України”, – зазначив Резніков.

Військовослужбовців зі складу Десантно-штурмових військ міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ нагородили державними та відомчими відзнаками і нагородами, цінними подарунками.

Зокрема, в рамках нагородження, одному із підрозділів ДШВ було вручено сертифікат на озброєння та військову техніку.

Урочистий захід завершився складанням Клятви десантника та врученням почесного знаку “Кваліфікаційна відзнака ДШВ ЗС України”.

Підсумовуючи поїзду до району проведення ООС, міністр оборони підкреслив, що як техніка, так і люди, які перебувають на передовій, є у повній готовності до виконання завдань за призначенням.

Читайте також:
Перші змагання на кваліфікаційну відзнаку ДШВ тривали 12 днів: пройшли не всі

Унікальних переглядів: 54

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse