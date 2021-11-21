Перші змагання на кваліфікаційну відзнаку ДШВ тривали 12 днів: пройшли не всі

На Житомирському полігоні завершилися перші в Україні випробування на кваліфікаційну відзнаку Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Змагання, що відбулися напередодні Дня ДШВ, який відзначають 21 листопада, тривали 12 днів, пише АрміяInform.

За цей час кандидатів випробували на психологічну стійкість до стресових ситуацій, потужних фізичних навантажень, на витривалість та з основних військових дисциплін, включно з важливою для ДШВ – повітрянодесантною підготовкою.

З найкращих воїнів-десантників, відібраних з усіх військових частин та підрозділів ДШВ, до фінішу дійшли лише дві третини.

“Кожен день відбору, кожне випробування відбувалось на межі людських можливостей. І перед членами комісії, і перед інструкторами стояло складне завдання. З одного боку ‒ потрібно було створити систему випробувань, подолати яку змогли б тільки найкращі з найкращих. З іншого – провести їх так, щоб не «зламати» організм учасника”, – розповів голова відбіркової комісії на кваліфікаційну відзнаку Десантно-штурмових військ, заступник начальника навчального центру ДШВ підполковник Олександр Купінський.

За його словами, створюючи кваліфікаційний відбір, комісія дещо запозичила у ССО, дещо – зі школи рейнджерів армії США.

“Але більшість завдань все ж спрямовані на розкриття специфіки виконання бойових завдань саме Десантно-штурмових військ”, – додав підполковник Купінський.

Прибувши у табір, кожен кандидат мав пройти вхідний контроль. Медики прискіпливо шукали проблеми зі здоров’ям та протипоказання, відбіркова комісія приймала іспити з тактичної, фізичної, топографічної, вогневої та інших дисциплін.

Кандидати, які успішно пройшли відбір, отримували порядковий номер. З цього моменту вони мали забути про власні імена та військові звання. Упродовж наступних 12 днів інструктори зверталися до них виключно за номером, демонструючи рівність та єдиний підхід для всіх – незалежно від того, офіцер ти, сержант чи солдат.

Перша половина кваліфікаційного відбору була спрямована на розкриття індивідуальних можливостей кожного: кмітливість, стресостійкість, силу, спритність, витривалість. Випробовували холодом, голодом, безсонням, безперервним фізичним навантаженням тощо.

Друга половина – team job – робота в команді. Кандидати мали продемонструвати вміння виконувати завдання у складі груп і готовність працювати заради інших.

Варто зауважити, що на цьому етапі не вибув жоден учасник, попри те, що випробування були непрості. Серед них – триденний 60-кілометровий піший марш у повному спорядженні, з виконанням бойових завдань, ночівлями просто неба, переправою через річку і підкоренням 100-метрової вертикальної гранітної скелі.

Довідка



“Кваліфікаційна відзнака Десантно-штурмових військ Збройних сил України” заснована 2021 року і призначена для нагородження найкращих військовослужбовців ДШВ за бездоганне виконання службових обов’язків та високий військовий професіоналізм.

Присвоєння (позбавлення) кваліфікаційної відзнаки здійснює командувач ДШВ за результатами кваліфікаційних змагань.

День десантно-штурмових військ, який припадає на День святого архістратига Михаїла, було встановлено указом президента Петра Порошенка від 21 листопада 2017 року. Того дня День ДШВ уперше відзначили урочистою церемонією на Михайлівській площі у Києві, відмовившись від радянської атрибутики. Президент та військове командування вручили нову символіку: берет кольору марун замість блакитного, штандарт командувача десантно-штурмових військ, прапор роду військ із новою емблемою. Також було встановлено нову клятву.

Всі фото – АрміяInform

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