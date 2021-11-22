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Португалія закрила свою останню вугільну електростанцію

22/11/2021 20:46

Португалія закрила свій останній вугільний завод, припинивши використання твердого палива. Відтак, Португалія стала четвертою в ЄС країною, яка закрила вугільну електростанцію.

Про це повідомляє в понеділок, 22 листопада, агентство Reuters.

Завод Pego, який був закритий в ці вихідні, в центральній Португалії був другим за величиною джерелом вуглекислого газу в країні.

Його закриття відбулося за дев’ять років до запланованого Португалією припинення використання викопного палива в 2030 році.

Бельгія, Австрія та Швеція – інші три європейські країни, які вже припинили використання вугілля для виробництва електроенергії.

Попри те, що значні 60% -70% електроенергії Португалія отримує з відновлюваних джерел, вона як і раніше значною мірою залежить від імпорту викопного палива для задоволення загальних енергетичних потреб.

Власники закритої електростанції Pego – група компаній Tejo Energia – розглядають можливість переходу на спалення палетів з деревини (гранульованого біопалива). Хоча представники екологічної кампанії Europe Beyond Coal застерігають від такого рішення, називаючи його “нежиттєздатним”, і радять сфокусуватися на вітровій і сонячній енергетиці.

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