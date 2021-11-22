Імперські цілі Росія може досягти за допомогою “своїх” в українській владі, – ексзаступник глави СБУ

Віктор Трепак,
перший заступник голови Служби безпеки України – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України (2015—2016), заступник генерального прокурора (2019—2020), доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка (2020—2021), генерал-майор, доктор юридичних наук
(FB)
Останнім часом представники вітчизняної влади активно нав’язують суспільству думку про новий напад Росії на Україну. Не так давно ми вже таке чули – від попередньої влади незадовго до президентських виборів. Робилося це з відповідною політичною метою. Думаю, чинна влада повторює політичний сюжет уже у своїх цілях.
Не викликає жодних сумнівів, що конфлікт Росії з Україною буде посилюватися та загострюватися. Для свого збереження імперія постійно буде зазіхати на нашу країну. Росія давно наступає на Україну і продовжить свій наступ. Але малоймовірно, що це відбудеться шляхом відкритої збройної агресії. По-перше, для Росії це величезний ризик з міжнародної точки зору. По-друге, Росія не має потреби у новому військовому наступі на Україну. Вона робитиме це в інших (як їх називають, гібридних) формах, які можуть виявитися для неї більш результативними, ніж воєнні дії.
На нинішньому етапі свої імперські цілі Росія може досягти за допомогою … «своїх» в українській владі. Для чого Росії проводити військову операцію, якщо можна використати хід «троянського коня». Сьогодні для цього – найсприятливіші умови.
По-перше, після втечі Януковича проросійські сили знову «наростили» на найвищому державному рівні критичну масу. Нехай нікого не вводить в оману операція по усуненню з політичного поля Медведчука – на мою думку, це було зроблено за погодженням і з метою вчасної заміни проросійського «провідника» в Україні.
По-друге, за останні два роки вітчизняна влада зламала фундамент держави, остаточно знищивши парламентаризм і перевівши управління державою у ручний режим.
По-третє, кадрова політика останніх років призвела до кардинального погіршення професійної якості державної влади, у т.ч. у сфері безпеки та оборони.
Неодноразово говорив раніше і продовжую стверджувати, що найнебезпечнішим ворогом для України є саме внутрішній ворог. Основні причини проблем України знаходяться в самій Україні. А найголовніша серед них – вітчизняна влада з її непатріотичністю, некомпетентністю, корумпованістю.
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