Доба ООС: окупанти обстріляли райони Попасної та Катеринівки

Упродовж минулої доби, 21 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.
У напрямку Попасної окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.
У бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл із ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7:00 понеділка, 22 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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