Доба ООС: окупанти обстріляли райони Попасної та Катеринівки

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Упродовж минулої доби, 21 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

У напрямку Попасної окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

У бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл із ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 понеділка, 22 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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