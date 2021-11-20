СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3322308 +18250
Летальні випадки:
80895 +664
Одужали:
2748500 +21979
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15511371 (+49485). Оновлено: 08:12 20.11.2021
Home / Війна / У лікарні Дніпра помер майор Руслан Абразовський із 93-ї бригади ЗСУ

У лікарні Дніпра помер майор Руслан Абразовський із 93-ї бригади ЗСУ

20/11/2021 22:56

У лікарні в Дніпрі помер військовослужбовець 93-ї бригади майор Руслан Абразовський.

Як передає “Новинарня“, про смерть земляка 20 листопада повідомила в фейсбуці депутатка Вінницької міськради Олена Верлан-Кульшенко.

“Сьогодні в лікарні Дніпра, в яку був доставлений із зони ООС, зупинилось серце майора Абразовського Руслана Валерійовича, 18.02.1977 року народження, уродженця міста Літин [Вінницької області]”, – розповіла волонтерка.

За її словами, Абразовський обрав професію військового після школи, закінчив Військово-інженерний факультет при Подільській державній аграрно-технічній академії у 1998 році. “З того часу і до останнього дня свого життя Руслан Абразовський віддано служив країні, пройшовши шлях від лейтенанта до майора. За час війни пройшов шість тривалих ротацій…” – зазначила Верлан-Кульшенко.

За даними “Новинарні“, офіцер служив у 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ “Холодний Яр”, працював на командному пункті.

У підрозділі уточнили, що смерть Абразовського – небойова втрата.

Поховають Руслана Абразовського в рідному Літині.

Читайте також:
На фронті загинув снайпер із 8-го полку ССО Уберт Мрачковський. ФОТО

Унікальних переглядів: 137
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Представник України Артем Далакян відстояв титул чемпіона світу з боксу WBA

Український чемпіон світу серед професіоналів за версією WBA у флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян достроково переміг панамця Луїса Консепсьйона і захистив свій титул. Бій відбувся 20 листопада під...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse