У лікарні Дніпра помер майор Руслан Абразовський із 93-ї бригади ЗСУ

У лікарні в Дніпрі помер військовослужбовець 93-ї бригади майор Руслан Абразовський.

Як передає “Новинарня“, про смерть земляка 20 листопада повідомила в фейсбуці депутатка Вінницької міськради Олена Верлан-Кульшенко.

“Сьогодні в лікарні Дніпра, в яку був доставлений із зони ООС, зупинилось серце майора Абразовського Руслана Валерійовича, 18.02.1977 року народження, уродженця міста Літин [Вінницької області]”, – розповіла волонтерка.

За її словами, Абразовський обрав професію військового після школи, закінчив Військово-інженерний факультет при Подільській державній аграрно-технічній академії у 1998 році. “З того часу і до останнього дня свого життя Руслан Абразовський віддано служив країні, пройшовши шлях від лейтенанта до майора. За час війни пройшов шість тривалих ротацій…” – зазначила Верлан-Кульшенко.

За даними “Новинарні“, офіцер служив у 93-й окремій механізованій бригаді ЗСУ “Холодний Яр”, працював на командному пункті.

У підрозділі уточнили, що смерть Абразовського – небойова втрата.

Поховають Руслана Абразовського в рідному Літині.

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