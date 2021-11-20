Окупанти обстріляли зі ствольної артилерії цивільних у Новозванівці. ФОТО

Фото: пресслужба 24 омбр

Увечері в п’ятницю, 19 листопада, російсько-терористичні війська обстріляли зі ствольної артилерії цивільні житлові будинки в селі Новозванівка, що в Попаснянському районі Луганської області.

Про це “Новинарні” повідомили військові ЗС України, що тримають оборону на цій ділянці.

Уранці в суботу пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила зафіксувала наслідки артнальоту на фото.

За даними армійців, власне по населеному пункту було чотири “прильоти” снарядів калібру 122 чи 152 мм приблизно о 23:30. Ще два снаряди впали за селом.

Пошкоджено деякі житлові будинки, господарські будівлі, паркани тощо.

Жертв чи постраждалих серед цивільних мешканців немає.

Фото надані 24 омбр:

Позиції військових лишилися неуражені, тому про подію немає згадок у зведеннях пресцентру штабу ООС.

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