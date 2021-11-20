Представник України Артем Далакян відстояв титул чемпіона світу з боксу WBA

Український чемпіон світу серед професіоналів за версією WBA у флайвейті (до 50,8 кг) Артем Далакян достроково переміг панамця Луїса Консепсьйона і захистив свій титул.
Бій відбувся 20 листопада під егідою Union Boxing Promotion у виставковому центрі ACCO International у Києві.
У 5-му раунді Далакян двічі відсилав суперника у нокдаун, але той зумів продовжити бій. Надалі представник України мав відчутну перевагу і завершив справу технічним нокаутом у 9-му раунді, повідомляє “Укрінформ“.
Це вже п’ятий успішний захист чемпіонського пояса для Далакяна.
До цього бою на професіональному рингу Артем Далакян провів 20 боїв і всі виграв, зокрема 14 – нокаутом.
Тимчасовий чемпіон Луїс Консепсьйон із Панами мав 39 перемог і 8 поразок (28 КО).
Як інформувала “Новинарня“, Артем Далакян став чемпіоном світу у лютому 2018 року, перемігши одноголосним рішенням суддів Браяна Вілорію зі США.
Артем Далакян – етнічний вірменин, він народився в азербайджанському місті Сумгаїт і в 4-річному віці переїхав із сім’єю в Україну (зокрема через міжетнічний вірмено-азербайджанський конфлікт). Спочатку Далакяни оселилися в Запоріжжі, потім перебралися в Дніпро.
Боксом Артем займався в Донецьку, був одним із лідером у своїх категоріях в українській збірній, в 18 років виграв чемпіонат світу серед військовослужбовців, мав бронзу чемпіонату Європи, однак програв олімпійську конкуренцію за Пекін Василю Ломаченку.
Олімпіади в Лондоні Далакян вирішив не чекати і перейшов у професійний бокс.
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