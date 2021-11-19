Зеленський ветував закон про держфінансування партій

Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський повернув на доопрацювання до Верховної Ради зі своїми пропозиціями законопроєкт, який вносить зміни до регулювання фінансування діяльності політичних партій.

Як передає “Новинарня” в п’ятницю, 19 листопада, про це йдеться у картці законопроєкту на сайті парламенту.

Законопроєкт №5253-1 повернуто з пропозиціями президента 18 листопада і цього ж дня направлено на розгляд профільного Комітету з питань правової політики.

Верховна Рада ухвалила закон про зміну процедури припинення фінансування партій 2 листопада.

Проте вже 9 листопада голова НАЗК Олександр Новіков закликав президента накласти вето і повернути на доопрацювання Раді закон, який вносить зміни до регулювання фінансування діяльності політичних партій.

У НАЗК наголосили, що у законопроєкт №5253-1 під час голосування депутати внесли зміни, які можуть дозволити партіям приховувати свої справжні витрати.

Зокрема, закон містить окремі норми, які продовжують створювати передумови для непрозорої діяльності політичних партій, оскільки він не поновлює звіту партій, який було припинено на початку 2020 року через карантинні обмеження, викликані пандемією.

Крім того, закон дозволяє партіям звітувати не про всі свої фінансові зобов’язання та дозволяє не вважати вкладами на користь партії роботи, товари або послуги, необхідні для протидії COVID-19 без визначення періоду дії цієї норми (безстроково), заявляли у НАЗК.

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