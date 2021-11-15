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Стало відомо, хто очолив партію “Слуга народу” замість Олександра Корнієнка

15/11/2021 18:22

Головою партії “Слуга народу” стала народна депутатка Олена Шуляк.

Таке рішення ухвалили на з’їзді політсили у понеділок, 15 листопада, передає речниця фракції Юлія Палійчук.

“Кандидатура Олени Шуляк була єдиною на цю посаду”, – підкреслила прессекретарка “СН”.

Раніше Олександр Корнієнко запропонував кандидатуру Шуляк, назвавши її бійцем та активним членом команди. За словами самого Корнієнка, він залишається у “СН” і братиме активну участь у житті партії.

Довідково:
Шуляк до обрання у Раду тривалий час займалась підприємницькою діяльністю.
У 2014 році балотувалась до Київради. У 2019 році була обрана народною депутаткою від “Слуги народу” і того ж року стала представницею Кабінету міністрів у парламенті.
Шуляк була заступницею голови фракції “Слуга народу”. Вона заступниця голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

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Україна

Стало відомо, хто очолив партію “Слуга народу” замість Олександра Корнієнка

Головою партії “Слуга народу” стала народна депутатка Олена Шуляк. Таке рішення ухвалили на з’їзді політсили у понеділок, 15 листопада, передає речниця фракції Юлія Палійчук. “Кандидатура Олени Шуляк була єдиною...

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