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Першим віцеспікером Ради призначили Олександра Корнієнка

19/10/2021 12:01

Народні депутати призначили Олександра Корнієнка першим заступником Голови Верховної Ради.

Відповідне рішення на черговому засіданні у вівторок, 19 жовтня, підтримали 256 парламентарії.

При цьому раніше глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявляв, що нова посада не завадить Корнієнку очолювати партію.

“Дзеркало тижня” нагадує, що раніше новопризначений спікер був політтехнологом, бізнес-тренером, мотиваційним спікером і консультантом з розвитку. Він займався підприємництвом, продюсуванням в шоу-бізнесі, громадською діяльністю у сфері неформальної освіти.

У 2015 році на місцевих виборах Корнієнко керував кампанією кандидата на посаду міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича (“Об’єднання “Самопоміч”).
У 2019 під час позачергових парламентських виборів Корнієнко керував штабом партії “Слуга народу”. Крім того, він був координатором штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського, а також волонтерського проєкту “ЗеКоманда”.

У Верховну Раду Корнієнко потрапив за результатами тих же парламентських виборів 2019 року. Він пройшов до парламенту за партійними списками, де був під номером 7.
Як відзначили в русі ЧЕСНО, саме Корнієнко став одним з ініціаторів законопроєкту від “Слуги народу”, який фактично офіційно дозволяє непрямий підкуп виборців в умовах пандемії коронавірусу.
Минулого року Корнієнко разом з Арахамією потрапив в сексистський скандал. Зокрема, під час візиту до Миколаєва вони “барвисто” обговорювали зовнішність своєї колеги по фракції Ірини Алахвердієвою.

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