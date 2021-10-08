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Стефанчук став новим головою Верховної Ради

08/10/2021 11:58

Народні депутати на пленарному засіданні призначили Руслана Стефанчука головою Верховної Ради.

Відповідне рішення підтримав 261 парламентарій на засіданні в п’ятницю, 8 жовтня.

Раніше парламент на пленарному засіданні в четвер, 7 жовтня, відкликав Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Руслан Стефанчук обраний першим заступником голови Верховної Ради 29 серпня 2019 року. До цього він був членом політичної партії “Слуга народу”.

Із 2019 року до 2021 року Стефанчук був радником президента Володимира Зеленського, представником глави держави у Верховній Раді.
7 жовтня 2021 року Зеленський звільнив Стефанчука від виконання обов’язків свого представника у парламенті.

Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія 30 вересня подав запит на збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
Як відомо, Разумков був першим номером у списку партії “Слуга народу” на парламентських виборах у 2019 році. Останнім часом він почав виявляти самостійність, що не подобається офісу президента.
Щоб зареєструвати постанову щодо відкликання голови ВР, необхідно заручитися підтримкою щонайменше третини народних депутатів від конституційного складу парламенту, тобто 150 нардепів. Після цього за відставку спікера мають проголосувати принаймні 226 депутатів.
2 жовтня стало відомо, що “слуги” вже зібрали більш як 150 підписів.
Очікується, що “СН” обере головою Ради замість Разумкова його першого заступника Руслана Стефанчука.

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