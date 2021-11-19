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Залужний затвердив військовий етос сержантів і старшин ЗСУ

19/11/2021 14:42

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний затвердив Військовий Етос сержантського і старшинського складу Збройних сил України.

Про це генерал-лейтенант повідомив у п’ятницю, 19 листопада.

“Це важливий документ, на основі якого має розвиватися професійний сержантський корпус, будуватися система роботи сержантів і формуватися культура взаємовідносин між сержантами, солдатами та офіцерами”, – повідомив Залужний.

Він пояснив, що етос сержантського складу – це збірка морально-етичних норм і цінностей цієї категорії військовослужбовців. Це те, що визначає дух самого сержанта, його сутність, встановлює вимоги до особистих морально-ділових якостей.

“Документ має на меті також зміцнити почуття професійної єдності сержантів і старшин, поселити в серці кожного з них почуття гордості за належність до цієї когорти професійних військовослужбовців, спаяти їх у єдиний механізм та мотивувати на командну роботу і досягнення єдиних цілей”, – додав головком.

Довідково:
Етос — узагальнена характеристика культури певної соціальної спільноти, яка виражена в системі її панівних цінностей і норм поведінки. Втілюваний і обов’язковий у соціальній групі, суспільстві чи суспільній категорії чітко визначений набір ідеальних культурних взірців.

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