Росія де-факто вже вийшла з Мінського формату, – Мережко

Олександр Мережко

Російська Федерація де-факто вже вийшла з мінського процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в ефірі телеканалу “Дом”.

“Росія діє дуже цинічно і провокаційно. Тому що, з одного боку, РФ не робить відкриту заяву, що вони збираються вийти з мінського процесу або з нормандського формату. З іншого боку, Росія повністю блокувала весь переговорний мінський процес і абсолютно не збирається виконувати Мінські угоди. Вона заявляє про те, що вона не є стороною конфлікту, не є стороною Мінських домовленостей, і, по суті, не збирається їх виконувати. Це парадоксальна ситуація”, – сказав Мережко.

Він висловив думку, що Росія й надалі не буде відкрито заявляти про вихід із мінського переговорного процесу, адже це “остаточно підірве залишки довіри до неї з боку західних партнерів”.

“А Росія, як і раніше, називає Францію та Німеччину своїми партнерами”, – додав Мережко.

Вихід РФ із мінського процесу означатиме нові санкції з боку Заходу.

“Тобто санкції, які вже були запроваджені за спробу анексії Криму та за збройне вторгнення на Донбас, залишаться. Але можуть з’явитися ще нові санкції, якщо Росія остаточно вийде з мінського процесу”, – сказав Мережко.

Втім, за його словами, де-факто РФ уже вийшла з мінського формату.

“Але відкрито вона не робить заяви про це. Навпаки, Росія намагається звинуватити Україну в зриві Мінських домовленостей. Хоча це тотальна брехня, і наші західні партнери все це чудово бачать, розуміють. Зокрема ОБСЄ, яка є медіатором, посередником у цьому процесі, – вони теж це все чудово бачать”, – наголосив заступник голови УкрТКГ.

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