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Волонтера Павла Кащука депортували з Грузії

19/11/2021 17:22

Волонтера, засновника волонтерської організації Combat-UA та проєкту InfoCar.ua Павла Кащука депортували з Грузії, не дозволивши в’їзд в цю країну.

Про це він повідомив у п’ятницю, 19 листопада.

“Бувай, Саквартелло (або Грузія)! Напевно, не назавжди… Хоча бажання повертатися немає… Довгоочікуваний відпочинок закінчився надто швидко, ще в аеропорту. Летимо додому, дякую, що хоч не в Ростов (від душі). “Совок” у цій країні, на жаль, не був переможений і, схоже, повністю відродився”, – написав Кащук на сторінці у фейсбуці.

Волонтер їхав у Грузію з метою відпочинку на три ночі.

За його словами, документи про відмову у в’їзді та паспорт пообіцяли повернути в Києві.

Причину, чому Кащука не впустили в Грузію, в аеропорту не озвучили.

Разом з тим, в коментарях до допису Кащука у ФБ журналіст Бутусов припускає, що у цій відмові в’їзду може бути присутній російський слід.

“Не виключено, що тебе Росія внесла в список розшукуваних осіб через участь у війні, без Інтерполу, згідно з міждержавним погодженням. І грузини вирішили не псувати відносини й просто вислати”, – прокоментував Бутусов.

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