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В Ізраїлі обрали “Міс” серед жінок, які пережили Голокост

19/11/2021 21:32

В Ізраїлі обрали “Міс” серед жінок, які пережили Голокост. Конкурс проводиться в державі з 2009 року.

Фото із заходу опублікувало видання NY Post.

Переможницею незвичайного конкурсу краси стала 86-річна Селіна Штайнфельд — вона народилась у Румунії, пережила напади нацистів, а у 1948-му році переїхала до Ізраїлю.

Конкурсантки від 79 до 90 років в ошатному вбранні, з макіяжем та зачісками вийшли на подіум. Організатори конкурсу стверджують, що цей захід — данина поваги до жінок, чия молодість була вкрадена жахливими подіями періоду Другої світової війни.

Такий конкурс краси проводиться в Ізраїлі з 2009 року місцевим благодійним фондом. Цьогоріч там отримали 400 заявок, з яких було обрано 10 фіналісток.

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