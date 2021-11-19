Доба ООС: чотири обстріли, на Донеччині ворог застосував важку артилерію

Упродовж минулої доби, 18 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У бік Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
У напрямку Кам’янки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Південного ворожі війська обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарата, ймовірно типу ”Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7:00 п’ятниці, 19 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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