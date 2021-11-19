Безпілотники Akıncı оснащуватимуть двигунами двох українських виробників

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Турецька компанія Baykar Makina, безпілотники виробництва якої перебувають на озброєнні Збройних сил України, встановлюватиме різні двигуни виробництва ДП “Івченко-прогрес” та АТ “Мотор Січ” на різні конфігурації БПЛА Akıncı.

Про це заявив генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар, передає “Укрінформ”.

“Ми почали з двигуна АІ450, який має потужність 450 к.с. Akıncı як платформа має різні конфігурації. Ми маємо версії: морського базування, розвідувальну та ударну. Різні конфігурації потребують різних двигунів. Двигуни МС500 та АІ450 стоятимуть на різних конфігураціях”, – сказав Байрактар.

За його словами, установка двигунів українського виробництва на Akıncı буде позитивною промоцією для українських виробників, а співпраця у цій галузі зміцнюватиме відносини двох держав.

“Ми також віримо у стратегічні відносини України та Туреччини та діємо з розрахунку того, що МС500 – це новий двигун на ринку, а платформа Akıncı відома у всьому світі та майже не має аналогів, тому для двигуна це хороша промоція. Це суттєва перевага для двосторонніх відносин”, – зазначив гендиректор Baykar Makina.

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