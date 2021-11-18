Динаміка забудови Львова: які райони міста активніше забудовувалися в цьому році? ℗

Львівські новобудови

Які житлові масиви Львова забудовуються найактивніше в 2021 році?

Як обрати квартиру у Львові в залежності від географічного розташування?

Де у Львові за останній рік з’явилося найбільше сучасних житлових комплексів?

Львів — активне й розвинене місто, яке кожного року приваблює все більше потенційних мешканців й інвесторів. Зараз купити квартиру у місті Лева на сайті DOM.RIA пропонують близько 367 житлових комплексів. За цим показником Львів випереджає всі українські міста й поступається лише столиці України.

Скільки нових ЖК з’явилося у Львові в цьому році?

Львівська новобудова продовжує стрімко розвиватися, тож 2021 рік, попри суворі карантинні обмеження й пандемію COVID-19, не став винятком. Як свідчить статистика, цього року планується завершення будівництва ще близько 50 житлових комплексів. Тож у якому районі Львова варто шукати комфортну й вигідну квартиру для власного проживання або для здачі в оренду?

Динаміка забудови різних районів Львова: де шукати вигідне житло?

Найактивніше у 2021 році забудовуються Шевченківський і Сихівський райони. Так, Шевченківський житловий масив підійде молодим сім’ям з дітьми або тим людям, які прагнуть до розміреного темпу життя. В межах цього району функціонує достатньо дитячих садочків і шкіл, торгово-розважальних центрів, медичних закладів. Найактивніше розвивається мікрорайон Малоголосківська. Там будинки зводяться близько один до одного, а девелопери розвивають локальну інфраструктуру. Нові ЖК з’являються також у Рясному, де вартість квадратного метра приблизно на 10-12% менша, ніж поблизу активних магістралей, як-от проспекту В. Чорновола або вул. В. Липинського.

На Сихові у 2021 році з’явилося 22 сучасних житлових комплекси. Представлений район, який раніше вважався окремою місцевістю, почали забудовувати не так давно. Проте місцеві жителі стверджують, що зараз він являє собою один із найзручніших житлових масивів для проживання із сім’єю. Вартість квадратного метра в цьому районі приблизно вдвічі нижча, ніж у Галицькому або Личаківському житлових масивах.

Активне будівництво сучасних житлових комплексів також ведеться в Залізничному районі Львова. Зовсім скоро в межах цього району з’явиться 13 нових житлових комплексів. Важливими перевагами проживання в Залізничному житловому масиві львів’яни вважають:

близькість до аеропорту;

вигідне транспортне з’єднання з іншими мікрорайонами Львова;

розвинену інфраструктуру.

Аж 12 нових житлових комплексів з’явиться в історичному Личаківському районі міста Лева. Житловий масив може похизуватися малоповерховою приватною забудовою, старезними парками й скверами, а також неймовірною архітектурою. Жити в Личаківському районі вважається престижно, адже раніше на його теренах мешкала львівська інтелігенція.

Франківський район, який вважається одним із найбільш різнопланових у Львові, вирізняється елітною малоповерховою забудовою. Найменш активно зараз розбудовується Галицький район. Це не дивно, адже майже всю територію займають ресторани й кафе, локальні пам’ятки культури. В центрі Львова варто шукати житло виключно класів “бізнес” і “еліт”.

Отже, у Львові можна знайти привабливі варіанти квартир у будь-якому районі. Якщо потрібне бюджетне житло, варто шукати на околицях міста. Якщо ж шукаєте елітні апартаменти або ЖК бізнес-класу, то звертайте увагу на Галицький і Личаківський райони міста Лева.

Матеріал публікується на правах реклами ℗