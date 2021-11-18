На Банковій вручили вісім ордерів на квартири учасникам бойових дій і родинам загиблих військових

Керівник ОПУ Андрій Єрмак вручив вісім ордерів на житло учасникам бойових дій і рідним військовослужбовців, загиблих під час захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.
Про це у четвер, 18 листопада, повідомила пресслужба Банкової.
Отримуючи ордер, Артем, син військового Олександра Бердеса, полеглого під час виконання завдань у зоні проведення АТО у 2015 році, зазначив:
“Для мене це багато значить – можу тепер з гордістю сказати, що в мене є майбутнє”.
Хлопець також обрав військову професію.
Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна зі свого боку відзначила, що питання забезпечення житлом є пріоритетом для нинішньої влади. Вона висловила сподівання, що наступного року підтримка військових буде збільшена.
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