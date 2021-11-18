Монастирський назвав ім’я міністра, на якого готувався замах

В Україні запобігли замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.
Про це заявив глава МВС Денис Монастирський під час брифінгу у четвер, 18 листопада.
Замах був пов’язаний із діяльністю Лещенка у 2018 році, до того, як він отримав державну посаду. За словами Монастирського, замовники замаху намагалися відібрати у нього майно та нібито вибити борги.
Сам міністр дізнався про це незадовго до брифінгу.
Замовниками були громадянка України і громадянин США (основний). Замовницю вивели на людину, яка виконувала роль кілера, і всі переговори між нею та “кілером” документувалися.
Увечері 17 листопада у ресторані відбулася зустріч замовників та кілера у ресторані, було внесено завдаток у розмірі 20 тис. доларів. Громадянин США мав залишити Україну, після чого планувалося вбивство. Підозрюваних затримали, їм загрожує довічне ув’язнення.
Роман Лещенко став очільником Міністерства аграрної політики та продовольства у грудні 2020 року. До цього він перебував на посаді глави Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
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